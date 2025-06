La fortuna bacia ancora la Toscana vinti 50mila euro a Lucca

La fortuna continua a sorridere alla Toscana, regalando emozioni e grandi vincite. A Lucca, nel cuore della provincia, un fortunato giocatore ha conquistato 50mila euro con il 10eLotto, portando a casa la vincita più alta del concorso. Con oltre 13 milioni di euro distribuiti nell’ultimo estratto e quasi 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno, il sogno di vincere diventa sempre più reale. La storia di questa regione è ancora tutta da scrivere...

Lucca, 9 giugno 2025 – Toscana a segno con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 6 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Lucca, in via Nuova per Pisa, un 8 Oro da 50mila euro, vincita più alta del concorso. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,78 miliardi da inizio anno. E sempre in provincia di Lucca è stata vinta una cifra incredibile appena 3 giorni fa. Il 7 giugno infatti un uomo di circa 60 anni ha sbancato il concorso nazionale “Gratta e vinci”. Una vincita da ben 2 milioni di euro messa a segno nel bar “Da Beppe” a Pieve Fosciana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fortuna bacia ancora la Toscana, vinti 50mila euro a Lucca

In questa notizia si parla di: Lucca Euro 50mila Fortuna

