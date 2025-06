La fiera cambia data, un attacco alle tradizioni centesi. Per oltre 400 anni, l’8 settembre ha rappresentato un momento di festa e identità per tutta la comunità. Quest’anno, però, l’amministrazione ha deciso di interrompere questa storica consuetudine, suscitando sgomento e delusione tra i cittadini. La fiera non si terrà come sempre, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha custodito questa tradizione nel tempo. Un gesto che rischia di indebolire il senso di appartenenza della nostra città.

"Per la prima volta in oltre 400 anni, l’8 settembre a Cento non avrà la sua Fiera". A farlo sapere è la consigliera d’opposizione Francesca Caldarone che annuncia l’interruzione di una tradizione centese. "Una data simbolo per tutti i centesi, un legame profondo con la nostra storia, la nostra identità. Ma quest’anno no – tuona la capogruppo di Fratelli d’Italia – l’amministrazione ha deciso di spezzare una tradizione secolare. La fiera non si farà nella sua data storica. Gli inviti agli espositori indicano la data dell’11. Cambia data per la prima volta in quattro secoli". E punta il dito. "Il sindaco Edoardo Accorsi e la sua giunta stanno facendo a pezzi tutto ciò che ci rappresenta – prosegue –: prima il silenzio sulla cultura, poi il disinteresse per gli eventi locali, ora addirittura la festa della Madonna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it