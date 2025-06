La festa mobile dei maranzini a Brescia | folla al Carmine poi toccherà a lago e Castello

La festa mobile dei Maranzini a Brescia si infiamma tra il calore della folla al Carmine, poi si sposta sul lago e al Castello, regalando un caleidoscopio di emozioni e tradizioni. La città , un tempo definita dal “tondino”, si trasforma in un vivace polo culturale e studentesco, dove la movida diventa il nuovo volto di Brescia. Un mix irresistibile di passato e futuro che rende questa esperienza indimenticabile—eppure, questa è solo l’inizio di un viaggio tra storia e modernità .

Brescia –  Onere e onori per una città che dal ’tondino’ si è trasformata in realtà vivace e culturalmente attrattiva, oltre che studentesca. Per Brescia, la ‘movida’ è stato il dazio più evidente da pagare alla trasformazione in corso, auspicata e vantaggiosa, ma che comunque ha cambiato anche abitudini e paesaggio urbano, di giorno e di notte. Cuore più evidente della trasformazione è stato il quartiere del Carmine, emblema di una riqualificazione che ha attirato negli ultimi anni esercizi commerciali e botteghe d’arte e di artigiani, insieme, inevitabilmente, anche a tanti giovani. La moltitudine nei vicoli stretti di un quartiere residenziale ben presto è diventato rumore tanto che, nel lontano 2012, Gianfranco Paroli (fratello dell’allora sindaco di centrodestra) fece causa al Comune: nel 2023, la Corte di Cassazione confermò che se la movida provoca rumori molesti si può portare il Comune in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it