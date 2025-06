La fede dei giovani al centro della Cattedra di vita | incontro con Paola Bignardi

La fede dei giovani al centro della discussione: un incontro che promette di ispirare e aprire nuovi orizzonti. Mercoledì 12 giugno alle 19:00, la parrocchia di San Domenico a San Vito dei Normanni accoglierà Paola Bignardi, pedagogista e figura di spicco nel panorama educativo, per un dialogo ricco di spunti e riflessioni sulla relazione tra gioventù e spiritualità, un tema cruciale che merita attenzione e confronto.

SAN VITO DEI NORMANNI - La parrocchia di San Domenico a San Vito dei Normanni si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento della "Cattedra di vita". Il ciclo di conversazioni vedrà protagonista mercoledì 12 giugno, alle 19:00, la pedagogista Paola Bignardi, già presidente nazionale dell'Azione.

