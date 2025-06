la famiglia ha festeggiato il compleanno della piccola di casa ma sui social non mancano le polemiche

Un compleanno che avrebbe dovuto essere un momento di allegria e famiglia, ma i social sono esplosi di polemiche. La visita di Harry, Meghan e i loro figli a Disneyland per il quarto compleanno di Lilibeth Diana ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo e critiche. Mentre la duchessa condivideva momenti felici, le opinioni si sono divise, dimostrando quanto siano complesse le dinamiche pubbliche di una famiglia reale moderna. La domanda è: cosa ci insegna tutto questo sulla gestione della privacy e dell’immagine?

U na visita tra le più iconiche per qualsiasi bambino, eppure carica di significati più profondi. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati avvistati a Disneyland, in California, per festeggiare il quarto compleanno della figlia Lilibeth Diana. Con loro anche il primogenito Archie, in quella che è stata definita una giornata «di pura gioia». A riportarlo sono state testate come People, Page Six e InStyle, mentre la stessa Meghan ha condiviso momenti selezionati del viaggio via social, mantenendo la privacy dei figli con l’abituale uso di emoji per coprirne i volti. Ma dietro le orecchie di Topolino e i colori pastello, il viaggio assume anche una valenza affettiva più profonda: secondo quanto riportato da InStyle, Harry avrebbe voluto rievocare un ricordo personale risalente al 1993, quando sua madre, la principessa Diana, lo portò con il fratello William a Walt Disney World in Florida. 🔗 Leggi su Iodonna.it