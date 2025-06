La famiglia è fuori a cena i ladri svaligiano villa

La tranquillità di una serata tra famiglia e amici viene spezzata da un'ondata di furti nella Piana. Sempre più spesso, i ladri colpiscono durante i momenti di assenza, come accaduto a Porcari, dove i malviventi hanno svaligiato una villa in pochi minuti. La paura cresce e la sicurezza delle nostre case sembra sempre più fragile: bisogna agire subito per tutelare le nostre famiglie e il patrimonio.

Porcari (Lucca), 9 giugno 2025 – Ripartono i furti del sabato sera nella Piana. Famiglie che si recano fuori a cena, o a seguire eventi in città o in Versilia e ladri che cercano di approfittarne. Purtroppo a volte ci riescono. Come a Porcari, in via Catalani, la strada dietro al palazzo del Municipio, dove i soliti ignoti hanno compiuto un furto in villa agendo con velocità estrema. Dopo l’effrazione, sono entrati nella dimora, in quel momento disabitata. La zona è abbastanza isolata. Nel momento in cui hanno forzato l’ingresso, si è attivato il sistema di allarme. La sirena però non li ha fermati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La famiglia è fuori a cena, i ladri svaligiano villa

In questa notizia si parla di: Fuori Cena Ladri Villa

Manager a cena fuori, ladri svaligiano villa e rubano 100mila euro - I ladri hanno colpito l’abitazione di un imprenditore all’interno del villaggio Le Torrette. Leggi su torino.repubblica.it

Gianpietro Zava, la villa dell'imprenditore nel mirino dei ladri: malviventi in azione mentre lui stava cenando. «I cani abbaiavano. Ho visto quattro gambe fuori dalla finestra» - cercato un po' ovunque, i ladri sono stati silenziosi e, per tutta la durata della cena, sono rimasti al piano di sopra ... Leggi su ilgazzettino.it

Furto in villa da 250mila euro, ladri scappano con il bottino: indaga la polizia - Un gruppo di ladri è entrato nella villa di un noto imprenditore di Viterbo portando via beni per 250mila euro ... Leggi su fanpage.it