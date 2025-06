La famiglia della Polizia non si scioglie mai | a Caserta l’8° Raduno Nazionale del 50° Corso del 1977

La famiglia della Polizia non si scioglie mai, e a Caserta si è confermato ancora una volta questo forte legame. Sabato scorso, presso la Scuola Allievi Agenti, si è svolto l’8° Raduno Nazionale dei partecipanti del 50° Corso per Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza del 1977, un momento di emozioni e ricordi condivisi tra circa 300 poliziotti in pensione. Un evento che testimonia come il senso di appartenenza continui a vivere nel cuore di chi ha servito con dedizione.

