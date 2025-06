La donna trovata morta a villa Pamphili ancora senza nome | i 3 tatuaggi sul corpo diffusi dalla polizia – Le foto

Nel mistero avvolto dalla tragica scoperta a Villa Pamphili, la donna senza nome si affaccia all'attenzione pubblica attraverso i tre tatuaggi distintivi rivelati dalla polizia. Questi simboli, tra cui uno scheletro e una decorazione floreale, potrebbero essere la chiave per svelare la sua identità e risolvere il caso ancora irrisolto. La ricerca di risposte continua, alimentata dall'umanità e dalla determinazione di fare luce su questa drammatica vicenda.

Tre tatuaggi: uno scheletro, una decorazione floreale e un disegno non ben specificato incoronato da un ideogramma rosso. Sono gli unici tre segni identificativi a cui la procura di Roma si aggrappa nel tentativo di identificare la donna trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, a pochi metri dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di una bimba di sei mesi, che secondo le prime analisi sarebbe stata strangolata. Le telecamere di videosorveglianza, in quella zona, sono praticamente inesistenti. Le impronte delle due vittime, che si suppone siano madre e figlia, non sono registrate nei database nazionali e sono già state condivise con quelli internazionali. 🔗 Leggi su Open.online

