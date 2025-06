La disinformazione non russa Ora nel mirino c’è il voto in Moldavia

La disinformazione non conosce confini, e ora si concentra sul voto in Moldavia, un'area strategica e delicata. Mentre Dan Jørgensen si occupa di energia e sicurezza, Roxana Minzatu si confronta con sfide cruciali sui diritti sociali e l’istruzione. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, intensifica gli sforzi per contrastare le fake news e tutelare la democrazia. Scopriamo come queste iniziative plasmeranno il futuro della regione.

La scorsa settimana era toccato a Dan Jørgensen, commissario europea per l’Energia, impegnato sulla cooperazione in materia di sicurezza e indipendenza energetica, accessibilitĂ economica e transizione pulita. Questa settimana tocca alla vicepresidente Roxana Minzatu, che ha le deleghe per le competenze, l’istruzione, la cultura, il lavoro e i diritti sociali. La Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen sta rafforzando gli sforzi diplomatici con la Moldavia, che assieme all’Ucraina è uno dei Paesi con cui i 27 hanno accelerato i negoziati per l’adesione all’Unione europea. A ottobre il risultato del referendum sull’adesione del Paese all’Unione europea ha dato come risultato il 50,4% dei cittadini a favore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La disinformazione (non) russa. Ora nel mirino c’è il voto in Moldavia

