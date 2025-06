la destra vorrebbe alzare il numero di firme da raccogliere per indire i referendum

La destra rilancia la sfida, puntando ad aumentare le firme per i referendum, ma il flop su lavoro e cittadinanza evidenzia le difficoltà di raggiungere il sogno del quorum. Con i dati di ieri che indicano un'affluenza intorno al 30%, il raggiungimento del 50% appare ormai un miraggio. Mentre i seggi chiudono, il centrodestra si prepara a un nuovo tentativo: nel mirino c’è la ...

I referendum su lavoro e cittadinanza sono un flop. Il quorum non ci sarà, i dati di ieri fanno immaginare che al massimo si potrà superare il trenta per cento degli aventi diritto: la soglia del cinquanta, a questo punto, non sembra alla portata. Neanche il tempo di chiudere la due giorni – i seggi chiudono oggi alle 15 – che la destra ha già pronto il rilancio. Nel mirino, spiega Repubblica nell’articolo firmato da Lorenzo De Cicco, c’è la soglia di firme necessarie per chiedere un referendum. L’idea è di alzare l’asticella, passare dalle cinquecentomila di oggi, che dall’anno scorso si possono raccogliere anche online, al milione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it