La deriva autoritaria di Donald Trump

La deriva autoritaria di Donald Trump si manifesta con azioni che sfidano i principi democratici, come l'invio della guardia nazionale in California per reprimere proteste contro l’agenzia per il controllo delle frontiere. Questo episodio segna un altro passo verso un rafforzamento del potere esecutivo a discapito delle libertà civili e del rispetto delle leggi, preoccupando l’intera nazione. Leggi per scoprire i rischi di questa escalation e le possibili conseguenze sulla democrazia americana.

L'invio della guardia nazionale in California per sedare le proteste contro l'agenzia per il controllo delle frontiere è un nuovo passo in quella direzione.

