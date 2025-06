La denuncia del Wwf Abruzzo | Spunta l' emendamento ' salva Ponte Celestino V' Venga subito ritirato

Il WWF Abruzzo denuncia una manovra discutibile legata all’emendamento che potrebbe salvare il controverso Ponte Celestino V, tra Roccamorice e Manoppello. Dietro questa proposta si celerebbe l’intenzione di mantenere in vita un progetto al centro di polemiche e preoccupazioni ambientali. È fondamentale che questa questione venga affrontata con trasparenza e responsabilità, affinché la tutela del territorio prevalga sugli interessi di parte. La salvaguardia del nostro patrimonio naturale deve essere prioritaria.

Un emendamento dietro il quale si nasconderebbe l’intenzione di “salvare” il progetto per la realizzazione del contestato Ponte Celestino V (tra Roccamorice e Manoppello) su cui da diverse settimane si è sollevata la polemica. A denunciare la “maldestra” manovra che avrebbe in mente l’assessore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia del Wwf Abruzzo: "Spunta l'emendamento 'salva Ponte Celestino V'. Venga subito ritirato"

In questa notizia si parla di: Emendamento Ponte Celestino Denuncia

