La crema solare colorata che sostituisce il fondotinta e ti protegge è il prodotto su cui puntare adesso

L’estate ci invita a sfoggiare un incarnato naturale, luminoso e protetto. Dimentica i pesanti fondotinta e scegli una soluzione innovativa: la crema solare colorata Fusion Water di Isdin. Leggera, impalpabile e in grado di correggere le discromie, questa crema sostituisce il make-up offrendo una protezione efficiente dai raggi solari, per un viso impeccabile e al sicuro. Pronta a scoprire come rivoluzionare la tua skincare estiva?

Incarnato perfetto e protetto: con l’estate abbiamo tutte voglia di mettere da parte i fondotinta e di utilizzare prodotti leggeri, impalpabili, che si fondono con la nostra pelle. Senza rinunciare a correggere le discromie del viso. Ecco, quindi, che in nostro aiuto arriva un prodotto che va a sostituire il make – up, mentre scherma la pelle dai raggi del sole. Si tratta della crema solare Fusion Water di Isdin, colorata, leggera e con protezione 50: perfetta da applicare tutti i giorni per prendere il sole, ma anche per una passeggiata all’aria aperta in campagna o in città. Ed è anche in offerta, con un ribasso del 22% – infatti – la possiamo acquistare a un prezzo molto più conveniente. 🔗 Leggi su Dilei.it