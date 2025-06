La Commissione Ue sotto accusa | fondi a ONG usati per attacchi alla Germania?

Scandalo scuote l’Unione Europea: fondi destinati alle ONG ambientaliste sarebbero stati usati per attacchi politici contro la Germania, alimentando sospetti di manipolazioni e coordinatione clandestina. La rivelazione, pubblicata dal quotidiano Welt Am Sonntag, apre un nuovo capitolo sui rapporti tra istituzioni e organizzazioni civiche. È il momento di fare luce su questa intricata vicenda che mette in discussione la trasparenza delle politiche europee.

Roma, 9 giugno 2025 – Secondo il quotidiano Welt Am Sonntag, la Commissione europea e le principali ONG ambientaliste, tra cui Friends of the Earth e ClientEarth, hanno “ coordinato nei minimi dettagli ” la promozione dell’agenda climatica dell’UE. ClientEarth, con sede a Londra ma con uffici a Bruxelles e in diverse altre città europee, avrebbe ricevuto 350.000 euro per avviare procedimenti giudiziari contro le centrali elettriche a carbone tedesche. Friends of the Earth, con sede ad Amsterdam, sarebbe stata incaricata dall’esecutivo dell’UE di sollecitare la resistenza all’accordo di libero scambio EU-Mercosur, fortemente osteggiato dai gruppi ambientalisti per le preoccupazioni relative al bilancio climatico del blocco sudamericano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione Ue sotto accusa: fondi a ONG usati per attacchi alla Germania?

In questa notizia si parla di: Commissione Sotto Accusa Fondi

