La Cittadella raddoppia Patto forte col Quirinale Verso gli arrivi da Gaza

La cittadella raddoppia il patto forte con il Quirinale, affrontando con determinazione gli arrivi da Gaza. Rondine, officina di speranza attiva 365 giorni all’anno, trasforma il quotidiano in motivo di festa, ribadendo che la solidarietà e l’impegno devono diventare routine. La visita di Mattarella rinsalda questo legame, aprendo un nuovo cammino di pace e collaborazione. Ciò che accade ogni giorno, anche nelle sfide più dure, può diventare esempio di rinascita e speranza.

L’officina non chiude mai. Rondine lavora 365 giorni all’anno: ne scala tre dal calendario e sono quelli "Disarmanti" di Youtopic ma già guarda agli "altri 362 perchè il tema della straordinarietà di questo evento deve dicentare ordinarietà . La forza di Rondine: ciò che avviene tutti i giorni lo abbiamo fatto diventare motivo di festa". Si va avanti. Perchè il legame con Mattarella è rinsaldato da una visita che marca un nuovo cammino. "Ci sentiamo", è stato il saluto del presidente della Repubblica agli studenti internazionali nell’incontro privato che apre un nuovo canale di contatto e una nuova azione, di altissimo spessore, per arrivare a quel cessate il fuoco che i ragazzi di Rondine gli hanno affidato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cittadella raddoppia. Patto forte col Quirinale. Verso gli arrivi da Gaza

In questa notizia si parla di: Cittadella Raddoppia Patto Forte

Serie B LIVE: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, vincono Frosinone e Brescia. Alla Sampdoria serve un goal per evitare la C - In attesa del verdetto finale, la Serie B si infiamma: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, mentre Frosinone e Brescia conquistano punti preziosi.

La Cittadella raddoppia. Patto forte col Quirinale. Verso gli arrivi da Gaza - Fissata la data dell’evento 2026: "Inquietudine il tema, in difesa dell’umanità". Leggi su lanazione.it

Patto con Cappella Maggiore: "Un gemellaggio molto forte" - Un patto d’amicizia nato dieci anni fa dall’incontro del tartufo con il prosecco della Valdobbiadene. Leggi su msn.com

Diretta/ Brescia Cittadella (risultato finale 2-0): Moncini raddoppia! (Serie B, 3 febbraio 2024) - Mettiamoci comodi perché ha inizio il secondo tempo, e più precisamente, i primi venti minuti della diretta di Brescia Cittadella ... Leggi su ilsussidiario.net