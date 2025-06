La ciclovia fino all’Omni in cambio dell’asfalto

La ciclovia che da tempo sogna di collegare il cuore della città in modo sostenibile si trova al centro del dibattito sulla Pedemontana. Mercoledì alle 21 all’auditorium della biblioteca, il sindaco Cereda illustrerà le compensazioni e i miglioramenti previsti, tra cui un nuovo parco di 100mila metri e interventi di mitigazione finanziati con 4,1 milioni. Al centro di tutto, una visione per una città più verde e vivibile.

Nuova assemblea pubblica su Pedemontana. Mercoledì alle 21 all’auditorium della biblioteca il sindaco Francesco Cereda illustrerà le compensazioni previste per digerire la Tratta C, lavori già iniziati: l’impatto è soprattutto su Velasca. Gli interventi sono contenuti in un masterplan, per la mitigazione la città ha a disposizione 4,1 milioni. Ci sarà anche un nuovo parco in zona Nord di 100mila metri. Al centro di tutto, la ciclovia che da piazza Roma, fulcro della greenway, collegherà l’abitato in ogni direzione. In arrivo anche boschi, depavimentazione, recupero di aree dismesse convertite a verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ciclovia fino all’Omni in cambio dell’asfalto

