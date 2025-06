La carica dei votanti fuorisede | Importante esserci sempre Questi temi riguardano tutti noi

La partecipazione dei votanti fuorisede dimostra quanto siano fondamentali questi temi per tutti noi. La loro presenza massiccia, con lunghe file e entusiasmo, testimonia che il futuro è nelle mani dei giovani, pronti a fare sentire la propria voce. Una mobilitazione che ci ricorda quanto sia importante esercitare il diritto di voto per costruire un domani più giusto e consapevole.

Il futuro è in mano ai giovani e a dimostrarlo è la lunghissima fila che inonda il marciapiede di via Matteotti, in prossimità dei cancelli del liceo scientifico Sabin, dove si trovano i seggi allestiti per gli studenti e i lavoratori fuorisede. La prima mattina di elezioni per il referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza (si può votare anche oggi dalle 7 alle 15; ndr) raduna centinaia di volti giovani, in massa fuori dall’istituto scolastico con tessera elettorale e documenti alla mano. Verso mezzogiorno la lunga coda si rimpolpa: "Non siamo andati al mare", dicono alcuni sorridendo mentre parlano nell’attesa con altri elettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it