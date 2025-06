La cantante ha stupito i presenti con un' esibizione imprevista La sua carta vincente? L' auntenticità

passanti affascinati, catturando l’attenzione di tutti con la sua autenticità e talento. Un momento magico che ha dimostrato come la vera passione musicale possa emergere ovunque, anche tra le mura di un aeroporto, lasciando un ricordo indelebile nelle menti di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

N on è raro trovare un pianoforte negli aeroporti. Più difficile è trovarci Noemi. Eppure è successo: all’aeroporto di Palermo, tra un volo in partenza e l’attesa di un imbarco, la cantautrice romana ha sorpreso tutti con un’esibizione improvvisata che in pochi minuti ha trasformato la zona gate in un piccolo palcoscenico. Seduta al piano, voce calda e inconfondibile, ha intonato alcuni suoi brani mentre intorno si formava un capannello di passeggeri increduli e poi entusiasti. La scena, naturalmente, è finita sui social: video girati dagli smartphone dei presenti hanno cominciato a circolare rapidamente, diventando virali. 🔗 Leggi su Iodonna.it