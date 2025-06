La borsa Birkin creata da Hermès per la diva francese all’asta da Sotheby’s

La borsa Birkin, creata da Hermès e diventata simbolo di lusso e raffinatezza, si prepara ad un evento eccezionale. Ad aggiudicarsela all’asta di Sotheby’s sarà una versione esclusiva, realizzata appositamente dalla maison parigina per la diva francese. Un pezzo di storia della moda, che incarna eleganza e status, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua leggenda. La domanda è: quale sarà il suo destino?

Roma, 9 giugno 2025 – Correva l'anno 2001 quando, in una delle scene cult della serie tv 'Sex & the City', un commesso di Hermès rivolgeva a una delle protagoniste, Samantha, una battuta memorabile: "It's not a bag. It's a Birkin" (letteralmente, 'Non è una borsa. È una Birkin '). Fu la conferma – se mai ce ne fosse stato bisogno – che l'iconica 'it-bag' della maison parigina Hermès era ormai assurta a leggenda della pelletteria e del costume mondiale, status symbol irrinunciabile per cui le fashion lover sono tuttora disposte a iscriversi a liste d'attesa che possono durare persino dieci anni.