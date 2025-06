La Body positive catwalk la sfilata in Duomo per abbattere i pregiudizi

lotta contro gli stereotipi di bellezza e la promozione dell'inclusività. Un evento che ha trasformato la passerella in una vera e propria celebrazione della diversità, invitando tutti a sentirsi protagonisti del cambiamento e a riscrivere insieme le regole di una società più aperta e tollerante.

Non una sfilata, né un flashmob ma più una festa. È la Body positive catwalk che si è svolta in piazza Duomo a Milano nel pomeriggio di sabato 7 giugno, iniziativa che è stata organizzata da Laura Brioschi, modella curvy, imprenditrice e attivista, da sempre in prima fila per quanto riguarda la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La "Body positive catwalk", la sfilata in Duomo per abbattere i pregiudizi

In questa notizia si parla di: Body Positive Catwalk Sfilata

Chi è BigMama, la rapper conduttrice all’Eurovision 2025: dall’esordio a Sanremo a icona body positive - Big Mama, nome d'arte di Mariana Mannone, è una talentuosa rapper originaria di Avellino, classe 2000.

Il corpo delle donne non è mai un terreno neutro. È sempre usato contro di noi come una clava, per un motivo o per un altro. Quanta fatica che facciamo, ancora. #bodypositive Partecipa alla discussione

A Milano la sfilata che "va oltre il corpo": modelle curvy in piazza Duomo per la Body Positive CatWalk #milano Partecipa alla discussione

La "Body positive catwalk", la sfilata in Duomo per abbattere i pregiudizi - L'evento, organizzato da Laura Brioschi, modella curvy, imprenditrice e attivista, si è svolto in piazza Duomo a Milano nel pomeriggio di sabato 7 giugno ... Leggi su milanotoday.it

A Milano la sfilata che "va oltre il corpo": modelle curvy in piazza Duomo per la Body Positive CatWalk - Sfilare nel cuore di Milano, capitale della moda, ha significato affermare a gran voce che ogni corpo merita risp ... Leggi su msn.com

Body Positive Catwalk, una sfilata per abbattere i pregiudizi e dare dignità a tutti i corpi - L'appuntamento è a Milano in piazza Duomo dalle 18: un evento aperto a tutti: "Ci spogliamo dai pregiudizi per ricordarci che siamo solo esseri umani" ... Leggi su fanpage.it