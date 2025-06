La bimba trovata morta a Villa Pamphilj a Roma sarebbe stata strangolata | primi esiti dell’autopsia

Tragedia a Villa Pamphili: la giovane neonata trovata senza vita sarebbe stata strangolata, secondo i primi esiti dell'autopsia. Restano ancora molte domande senza risposta, ma il test del DNA potrebbe svelare il legame tra le vittime e aprire nuovi orizzonti nelle indagini. La comunitĂ aspetta con trepidazione chiarimenti e giustizia. Continua a leggere.

Pronti i primi risultati dell'autopsia sulla salma della neonata trovata morta a Villa Pamphilj insieme a una donna: sarebbe stata strangolata. Il test del DNA accerterĂ la parentela tra le due vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

