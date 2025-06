La bimba trovata morta a villa Pamphili a Roma forse strangolata | l' ipotesi degli inquirenti alla luce dell’autopsia

Una tragedia sconvolgente scuote Roma: la piccola di circa sei mesi trovata senza vita a Villa Pamphili potrebbe essere stata vittima di strangolamento. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura, si basano sui primi esiti dell’autopsia per formulare questa ipotesi drammatica, mentre attendono ancora i risultati del DNA che potrebbero svelare la verità su questa terribile vicenda. La comunità si interroga su cosa si nasconda dietro questa perdita inimmaginabile...

Potrebbe essere stata uccisa per strangolamento la bimba di circa sei mesi trovata sabato in villa Pamphili a Roma. È quanto ipotizzano gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, alla luce della autopsia effettuata sul corpo della piccola. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati del Dna per accertare la identità della piccola e della donna, probabilmente madre della bambina, trovata. 🔗 Leggi su Feedpress.me