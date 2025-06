La barca di Greta Thunberg diretta a Gaza dirottata verso Israele

In un episodio che ha catturato l'attenzione internazionale, la barca umanitaria Madleen, con Greta Thunberg a bordo e diretta a Gaza, è stata dirottata verso Israele. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che i passeggeri dovranno tornare nei loro paesi, mentre l'imbarcazione si dirige in sicurezza verso le coste israeliane. La vicenda solleva molte domande sul ruolo della diplomazia e sulla tutela dei diritti umani in questa crisi intricata.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato oggi che la barca umanitaria Madleen, diretta a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno "tornare nei loro Paesi". La barca a vela "sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. E' previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi", ha dichiarato il dicastero in una nota poco dopo che la ong Freedom Flotilla che ha noleggiato la nave ha annunciato che l'imbarcazione era stata "abbordata" dalle forze israeliane. "Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte.

