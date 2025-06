La aspetta sotto casa e usa la bici per aggredire la sua ex | arrestato

Un drammatico episodio scuote Deruta: un uomo si è nascosto sotto casa della ex e, uscendo con una bicicletta, ha tentato di aggredirla. La violenza, questa volta su due ruote, si aggiunge alla lunga lista di casi di femminicidio e persecuzione che continuano a sconvolgere la società italiana. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno arrestato il 53enne in flagranza di reato, ma il dolore e la paura rimangono.

Deruta, 9 giugno 2025 - Ennesimo caso di violenza nei confronti delle donne. Questa volta il mezzo usato per far male, forse anche per uccidere è una bicicletta. Succede a Deruta dove un uomo si è appostato sotto casa della ex per poi aggredirla con una bici. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53en ne italiano, del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. L'uomo - secondo quanto ricostruito dai militari - dopo aver atteso la vittima, di 42 anni, s otto la sua abitazione, l'ha colpita violentemente, utilizzando la bicicletta in suo possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La aspetta sotto casa e usa la bici per aggredire la sua ex: arrestato

In questa notizia si parla di: Sotto Casa Bici Arrestato

Ragazzo massacrato di botte sotto casa, in piazza. La mamma: "Gli aggressori sono stati subito rilasciati" - Un ragazzo di 23 anni è stato brutalmente aggredito a calci e pugni sotto casa, in piazza Luigi Palomba, a pochi metri dal negozio dei genitori.

Aspetta la ex sotto casa e la aggredisce con una bici - Aspetta la ex sotto casa e la aggredisce con una bici: i carabinieri della stazione di Deruta hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne italiano, del posto, ritenuto responsabile di atti persecu ... Leggi su msn.com

La aspetta sotto casa e usa la bici per aggredire la sua ex: arrestato - Succede a Deruta dove un uomo si è appostato sotto casa della ex per poi aggredirla con una bici. Leggi su lanazione.it

Tenta di tagliare la catena di una bici: notato dagli agenti fuori servizio, arrestato - Venerdì sera l'uomo con precedenti e misure già violate, stava usando il tronchese per portarsi via la bicicletta in piazzale Donatori di Sangue. Leggi su veneziatoday.it