Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes L’Equipe

Un episodio spiacevole ha scosso l’estate di Khvicha Kvaratskhelia, star del calcio e ora giocatore del Psg. Mentre si godeva una vacanza a Cannes, il talento georgiano è stato vittima di un furto nella sua casa di vacanza, con i gioielli che sono stati portati via. Un episodio che ha sorpreso i suoi fan e sollevato interrogativi sulla sicurezza durante i momenti di relax. La vicenda rivela quanto possa essere vulnerabile anche chi sembra godere di protezioni e successo.

Uno spiacevole episodio per l’ex Napoli, ora al Psg, Khvicha Kvaratskhelia: mentre era in vacanza a Cannes, ha subito un furto in casa, con i gioielli che sono stati portati via. E’ accaduto sabato sera. Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes. Come riportato da L’Equipe: Risparmiato e non convocato dalla Georgia dopo la vittoria in Champions League, Khvicha Kvaratskhelia si è presentato, nei giorni scorsi, nella regione di Cannes in compagnia del suo amico connazionale Zuriko Davitashvili. Ma la casa di vacanze dell’attaccante del Psg, presa in affitto, è stata svaligiata sabato sera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes (L’Equipe)

In questa notizia si parla di: Kvaratskhelia Casa Cannes Derubato

Svaligiata la casa di Kvaratskhelia: gioielli, borse e orologi nel ricco bottino - Un episodio inatteso scuote la serenità di Khvicha Kvaratskhelia: durante una vacanza a Cannes, la sua casa è stata svaligiata, portando via gioielli, borse e orologi di valore.

Kvaratskhelia derubato nella casa di vacanze a Cannes (L’Equipe) - Uno spiacevole episodio per l'ex Napoli, ora al Psg, Khvicha Kvaratskhelia: mentre era in vacanza a Cannes, ha subito un furto in casa. Leggi su ilnapolista.it

Cambriolage à Cannes pour Kvaratskhelia - Disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, come riportato da L'Équipe, è stata svaligiata la casa del georgiano mentre il calciatore si trovava in vacanza a Cannes. Leggi su ilmattino.it

Kvaratskhelia, furto nella villa a Cannes: gioielli, borse e orologi di lusso il bottino dei ladri - Disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, come riportato da L'Èquipe, è stata svaligiata la casa del georgiano mentre il calciatore si trovava in vacanza a Cannes. Leggi su ilmattino.it