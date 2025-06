Krstovic Juve aumentano le pretendenti per il bomber del Lecce | quel club può investire 23-25 milioni di euro! I dettagli

Il mondo del calcio è in fermento: Nikola Krstovic, l’attaccante del Lecce che ha trascinato la squadra alla salvezza con i suoi gol, cattura l’attenzione di numerosi club di alto livello. La Juventus, tra queste, sembra pronta a fare sul serio, con un investimento che potrebbe variare tra 23 e 25 milioni di euro. Ma quali saranno i prossimi sviluppi di mercato? Restate con noi per scoprirlo!

Krstovic Juve, aumentano le pretendenti per il bomber del Lecce: quel club può investire 23-25 milioni di euro! I possibili sviluppi di mercato. Aumentano le pretendenti per Nikola Krstovic, attaccante di proprietà del Lecce che soprattutto grazie ai suoi gol ha permesso ai pugliesi di centrare una storica salvezza. Il suo nome è da tempo nel mirino del calciomercato Juve ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Roma lo starebbe seguendo con grande attenzione. Per accaparrarselo bisognerà sborsare una cifra compresa tra i 23 e i 25 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com