Krstovic Juve anche una rivale punta il bomber del Lecce | svelata la valutazione dell’attaccante Cosa può succedere in estate

L'estate si avvicina e il mercato della Juventus si infiamma: Nikola Krstovic, il bomber del Lecce, diventa obiettivo anche della Roma, creando un clima di competizione tra grandi club. Con una valutazione di 20-25 milioni, il suo futuro resta incerto, ma le contropartite tecniche potrebbero sbloccare l’affare. Riuscirà la Juve a blindare il proprio talento o sarà costretta a cedere? Il calciomercato riserva sempre sorprese.

Krstovic Juve, anche una rivale punta il bomber del Lecce: ecco la valutazione del calciatore. NovitĂ in vista dell’estate. Come riportato da TMW, Nikola Krstovic è nel mirino della Roma per l’attacco della prossima stagione. Il capocannoniere del Lecce ha una valutazione attorno ai 20-25 milioni, ma l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe facilitare l’operazione. Sul centravanti, accostato anche al mercato Juventus, c’è dunque forte l’interesse dei giallorossi. Molto dipenderĂ anche dal futuro di Dovbyk ed Abraham: la Juve è avvisata. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juve, anche una rivale punta il bomber del Lecce: svelata la valutazione dell’attaccante. Cosa può succedere in estate

In questa notizia si parla di: Lecce Valutazione Krstovic Juve

Krstovic Juve, anche una rivale punta il bomber del Lecce: svelata la valutazione dell’attaccante. Cosa può succedere in estate - Novità in vista dell’estate Come riportato da TMW, Nikola Krstovic è nel mirino della Roma per l’attacco ... Leggi su juventusnews24.com

Una big su Krstovic: ecco quanto chiede il Lecce - Il campionato del Lecce è finito nel migliore dei modi ed a pochi giorni dalla conclusione della stagione iniziano le prime voci di calciomercato. Leggi su pianetalecce.it

Bivio tra Lucca e Krstovic per la Juve: la valutazione e Adzic come variabile - Lucca e Krstovic, entrambi classe 2000, sono accomunati anche dalla valutazione fatta da Udinese e Lecce: 25 milioni di euro circa. Leggi su 90min.com