Kris Van Assche si è dato all' arredamento da casa

Sebbene sia lontano dalle passerelle ormai dal 2021, quando ha lasciato la direzione creativa di Berluti, Kris Van Assche non ha mai smesso di dedicarsi alla creatività, in senso lato. Perciò, dopo aver recentemente pubblicato 55 Collections, libro edito da Lannoo per celebrare tutte le collezioni presentate nel corso della sua carriera, il designer belga ha deciso di mettersi alla prova con il mondo dell'home decor. Così, insieme a Serax, brand belga di articoli per la casa, ha da poco presentato The Josephine Collection, una collezione di vasi e porta bon bon, quale speciale tributo alla sua adorata nonna Josephine.