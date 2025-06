Kostic Juve primo allenamento alla Continassa per il serbo dopo il rientro dal prestito al Fenerbahce | tutti i dettagli

Filip Kostic ha fatto il suo ritorno alla Continassa, segnando il primo allenamento con la Juventus dopo il prestito al Fenerbahçe. Il serbo, protagonista di un'intensa sessione, si prepara ora con entusiasmo in vista delle prossime sfide e del Mondiale. Un rinnovato entusiasmo che potrebbe essere la svolta decisiva per i bianconeri e per le ambizioni di Kostic nel nuovo ciclo juventino.

di Marco Baridon e le ultime verso il Mondiale. Filip Kostic è tornato alla Continassa: come appreso da , infatti, questa mattina l'esterno serbo è tornato ad allenarsi all'interno del quartier generale bianconero. L'ex Eintracht Francoforte ha lasciato il Fenerbahce come da accordi dopo la fine del suo prestito annuale al club turco e sarà a disposizione di Igor Tudor per il Mondiale per Club tra giugno e luglio.

