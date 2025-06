Kolo Muani Juventus | il rinnovo del prestito è più che una probabilità ma c’è divergenza sulle modalità con il PSG! Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante francese

Kolo Muani e Juventus continuano a scrivere il proprio capitolo insieme. Con il prestito ancora in bilico a causa di divergenze sulle modalità di rinnovo con il PSG, le ultime notizie suggeriscono che il francese potrebbe restare in bianconero per un altro anno. La strada verso un accordo sembra ancora aperta, ma quali sono i dettagli e le sfide da superare? Scopriamo insieme le prospettive future dell'attaccante francese.

Kolo Muani Juventus: l’attaccante francese potrebbe rimanere in bianconero per un altro anno! Il prestito è fattibile, ma c’è divergenza sulle modalità. Randal Kolo Muani e la Juventus hanno concrete possibilità di proseguire insieme il percorso cominciato in maniera congiunta a gennaio. A rivelarlo è la redazione di Sport Mediaset. Stando a quanto prospettato dalla predetta testata, la soluzione più plausibile è quella di un nuovo prestito. Tuttavia, c’è divergenza nelle modalità di resa di questa formula: il PSG vorrebbe un obbligo di riscatto fissato ad almeno 40 milioni di euro, mentre i bianconeri sarebbero propensi a inserire un diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus: il rinnovo del prestito è più che una probabilità, ma c’è divergenza sulle modalità con il PSG! Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante francese

