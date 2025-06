Kolo Muani Juve dopo la proroga Mondiale si lavora alla sua permanenza anche nella prossima stagione Il club bianconero spinge per quella formula | cifre e dettagli

La Juventus si prepara a blindare Kolo Muani anche per la prossima stagione, sfruttando una strategia che potrebbe fare la differenza. Dopo aver confermato la sua partecipazione al Mondiale per Club con i bianconeri, il club lavora senza sosta per trovare la formula perfetta che garantisca il suo ritorno in squadra. La trattativa è in fase avanzata, e tutte le attenzioni sono rivolte a consolidare il futuro dell’attaccante ancora sotto contratto con il PSG.

Kolo Muani Juve, i bianconeri spingono per quella formula: novitĂ sul futuro dell’attaccante ancora di proprietĂ del PSG. Dopo l’annuncio di Kolo Muani, che ha confermato che giocherĂ il Mondiale per Club con la Juventus, la dirigenza bianconera è giĂ al lavoro per la conferma anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, alla Continassa non vorrebbero spingersi oltre il diritto di riscatto, mentre il PSG insiste per l’ obbligo attorno ai 40-45 milioni. Discorsi futuri, ma con basi giĂ solide: la Juve lavora alla permanenza del francese. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, dopo la “proroga Mondiale” si lavora alla sua permanenza anche nella prossima stagione. Il club bianconero spinge per quella formula: cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: Muani Kolo Juve Mondiale

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Kolo Muani annuncia la sua presenza al Mondiale per Club Il francese ha parlato del suo futuro dopo la partita della Nazionale e in vista della scadenza del suo prestito alla Juventus il 30 giugno #Juventus #KoloMuani Partecipa alla discussione

Ok definitivo: #KoloMuani giocherà il Mondiale per Club con la #Juventus. L’annuncio dello stesso attaccante in un’intervista a L’Equipe, lui spinge per rimanere anche per il prossimo anno, #Juve e #PSG ne stanno parlando. Partecipa alla discussione

Giocherà il Mondiale per Club con la Juventus: ad annunciarlo è stato lui stesso - Il giocatore ha ufficializzato lui stesso che giocherà il Mondiale per Club con la Juventus: confermate le ultime indiscrezioni. Leggi su msn.com

Kolo Muani: "Farò il Mondiale per Club con la Juve. E spero di restare lì..." - Il francese annuncia che l'accordo tra i bianconeri e il Psg per il prolungamento del prestito per il prossimo mese è stato raggiunto. Leggi su gazzetta.it

Kolo Muani: "Giocherò il Mondiale per Club con la Juve. Spero di restare anche dopo" - Le dichiarazioni dell'attaccante francese sul futuro con i bianconeri dopo la "finalina" della Nations League: ecco cosa ha detto ... Leggi su msn.com