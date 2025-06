Kim Novak Leone d' oro alla carriera del Festival di Venezia 2025

Kim Novak, icona indiscussa del cinema e protagonista di capolavori come "La donna che visse due volte", riceverà il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia 2025. Un riconoscimento che celebra un’epoca d’oro del grande schermo e rende omaggio a una donna che ha affascinato generazioni. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e non solo: la storia si riaccende sul tappeto rosso.

La leggendaria attrice, protagonista di uno dei più grandi film della storia del cinema, La donna che visse due volte, oltre che di numerosi altri titoli, verrà omaggiata dalla Mostra del Cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Kim Novak Leone d'oro alla carriera del Festival di Venezia 2025

In questa notizia si parla di: Novak Leone Carriera Festival

Biennale Venezia: cinema, a Kim Novak Leone d’oro alla carriera - La 82esima Mostra del Cinema di Venezia si prepara a celebrare una vera leggenda di Hollywood: Kim Novak, attrice indimenticabile e icona senza tempo, riceverà il Leone d’oro alla carriera.

Kim Novak Leone d'oro alla carriera del Festival di Venezia 2025 - La leggendaria attrice, protagonista di uno dei più grandi film della storia del cinema, La donna che visse due volte, oltre che di numerosi altri titoli, verrà omaggiata dalla Mostra del Cinema. Leggi su comingsoon.it

Kim Novak riceve il Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia 2025 - Il Festival di Venezia 2025 premia Kim Novak con il Leone d'oro alla carriera, celebrando la sua iconica presenza nel cinema e il documentario "Kim Novak’s Vertigo" in prima mondiale. Leggi su ecodelcinema.com

A Kim Novak il Leone d’Oro alla carriera. La Mostra di Venezia celebra la diva ribelle - Leggi su Sky TG24 l'articolo A Kim Novak il Leone d’Oro alla carriera. Leggi su tg24.sky.it