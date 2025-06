Kim Novak la diva de La donna che visse due volte riceverà il Leone d' Oro alla carriera a Venezia

Icona indiscussa di Hollywood e musa di Hitchcock, Kim Novak si prepara a ricevere il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. A 92 anni, la diva della celebre "La donna che visse due volte" tornerà sul Lido per essere celebrata come un’autentica leggenda del cinema. Un omaggio doveroso a una delle stelle più affascinanti e enigmatiche del grande schermo, che con il suo talento ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

La bionda hitchcockiana per eccellenza, star de La donna che visse due volte, oggi 92enne, approderà al Lido di Venezia per ritirare il premio alla carriera. La Mostra del Cinema di Venezia 2025 annuncia l'arrivo al Lido di una leggenda, la manifestazione onorerà la leggendaria star de La donna che visse due volte Kim Novak con il Leone d'Oro alla Carriera. Come parte dell'omaggio, la Mostra proietterà in anteprima mondiale il documentario Kim Novak's Vertigo, scritto e diretto da Alexandre O. Philippe. Il documentario fonde rari filmati d'archivio con riflessioni personali della diva e scorci della sua vita solitaria lungo il selvaggio fiume Rogue in Oregon, ripercorrendo il suo percorso da icona del cinema di metà secolo ad artista riservata e isolata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it