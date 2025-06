Kiev sotto attacco e Varsavia in allerta | la guerra di Putin sfiora i confini della NATO

Kiev sotto attacco e Varsavia in allerta: la guerra di Putin si avvicina ai confini della NATO, alimentando tensioni e timori di escalation. Tra scambi di accuse e scontri armati, una flebile speranza di pace si riaccende, alimentata dalla possibilità di nuovi negoziati. Mentre la diplomazia resta in stand-by, la Russia continua a…

Mentre continua lo scambio di colpi tra Zelensky e Putin, si riaccende una – seppur flebile – speranza di pace. Come riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, "a seconda di come evolverĂ la situazione, dovremmo, in teoria, discutere della prosecuzione del prossimo round di negoziati", anche se "finora non ci sono intese precise" sull'eventuale ripresa delle trattative. Per il fedelissimo di Vladimir Putin, "la Russia continuerĂ a dialogare con l'Ucraina (.) nonostante il nostro significativo cambiamento, come affermato dal Presidente Putin, nella nostra visione dell'essenza del regime di Kiev, che dopo gli attacchi ai treni pacifici con civili ha di fatto acquisito tutte le caratteristiche di un regime terroristico".