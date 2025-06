Kiev | La prossima settimana scambio di prigionieri con Mosca | La Russia annuncia un' offensiva nella regione di Dnipropetrovsk

La tensione tra Ucraina e Russia si intensifica: la prossima settimana, si attende uno scambio di prigionieri a Kiev, mentre Mosca annuncia un’offensiva nella regione di Dnipropetrovsk. Nel frattempo, Zelensky rivela che l’Ucraina avrebbe dovuto ricevere 20mila missili per contrastare i droni russi, ma l’amministrazione Trump ha deciso di trasferirli in Medio Oriente, lasciando il paese in difficoltà. La crisi internazionale continua a evolversi rapidamente.

Zelensky: "L'Ucraina avrebbe dovuto ricevere 20mila missili per combattere i droni russi ma l'amministrazione Trump ha deciso di trasferirli in Medioriente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev: "La prossima settimana scambio di prigionieri con Mosca" | La Russia annuncia un'offensiva nella regione di Dnipropetrovsk

In questa notizia si parla di: Kiev Prossima Settimana Scambio

Renault produrrà in Ucraina droni per le forze armate di Kiev https://ilsole24ore.com/art/kiev-conferma-scambio-prigionieri-la-russia-prossima-settimana-AHvghIAB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=174938952 Partecipa alla discussione

Kiev conferma scambio di prigionieri con la Russia la prossima settimana https://ilsole24ore.com/art/kiev-conferma-scambio-prigionieri-la-russia-prossima-settimana-AHvghIAB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox Partecipa alla discussione

Kiev: la prossima settimana lo scambio di prigionieri con Mosca - Zelensky preme: 'Dagli Usa aspettiamo ancora una risposta sulla difesa aerea'. Leggi su ansa.it

Kiev, prossima settimana scambio di prigionieri con Mosca - L'Ucraina "sta subendo pressioni informative e tentativi di dettare unilateralmente i parametri del proc ... Leggi su msn.com

Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia previsto per la prossima settimana - Kiev annuncia lo scambio di prigionieri con la Russia, rispettando gli accordi di Istanbul nonostante pressioni informative. Leggi su quotidiano.net