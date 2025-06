Kiev | 20 missili e record di 479 droni russi sull’Ucraina Rutte | La Nato aumenti del 400% la difesa aerea – Diretta

In un contesto di tensione crescente e attacchi senza sosta, Kiev denuncia oltre 20 missili e un record di 479 droni russi sull’Ucraina. La risposta da parte della NATO si fa più decisa: Rutte chiede un aumento del 400% nella difesa aerea per proteggere civili e territori. Un futuro incerto si dipana sotto il segno della vigilanza e della cooperazione internazionale, che diventa sempre più cruciale per la stabilità regionale.

In questa notizia si parla di: Kiev Missili Record Droni

