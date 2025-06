Kia Sportage 2025 | tecnologia spazio e versatilità per ogni viaggio – FOTO

Preparati a scoprire il futuro dei SUV con il Kia Sportage 2025: un mix irresistibile di tecnologia, spazio e versatilità per ogni avventura. Con un restyling innovativo e dettagli che uniscono sostenibilità e performance, questa vettura promette di rivoluzionare il modo di viaggiare. In attesa del debutto ufficiale in Italia, lasciati conquistare dal suo potenziale e dall’eleganza che la rendono unica nel suo genere.

In attesa del debutto ufficiale nelle concessionarie italiane, previsto per l'autunno, il nuovo Kia Sportage si mostra in tutto il suo potenziale con un restyling profondo ed ambizioso. Forte di oltre sette milioni di unità vendute nel mondo, punta tutto su design, sostenibilità e un'offerta motori che guarda al futuro. Sotto il cofano, troverà posto un ventaglio di soluzioni elettrificate in grado di rispondere a ogni esigenza: Mild-hybrid, Full hybrid, e anche Plug-in hybrid, con potenze fino a 288 cavalli. © Ilfattoquotidiano.it - Kia Sportage 2025: tecnologia, spazio e versatilità per ogni viaggio – FOTO

In questa notizia si parla di: Sportage Tecnologia Spazio Versatilità