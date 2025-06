Kia EV3 debutto da primato nei test Euro NCAP per la guida assistita

La Kia EV3 conquista il palcoscenico dei test Euro NCAP, brillando nel settore della guida assistita. Con un riconoscimento con lode, questo modello dimostra come tecnologia avanzata e convenienza possano unirsi in un mix irresistibile, elevando gli standard di sicurezza e comfort senza compromessi. Scopri come la EV3 sta rivoluzionando il modo di guidare e di vivere l’auto quotidianamente. Leggi tutto.

