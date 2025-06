Kering vuole vendere una quota del suo edificio sulla Fifth Avenue

Kering, il gigante della moda, si prepara a vendere una quota del suo prestigioso edificio sulla Fifth Avenue di New York. Dopo aver affrontato anni di difficoltà e con la concorrenza di Gucci che stringe, questa mossa potrebbe segnare una svolta strategica per il colosso francese. Le trattative, ancora in corso, coinvolgono anche Ardian, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse al panorama finanziario internazionale. Il futuro di Kering inizia a prendere nuove forme: scopriamo insieme cosa ci riserva questa operazione.

Che il colosso di moda fosse in crisi, tirato sempre più a fondo da Gucci, si sapeva. Ora, dopo poco più di un anno, sarebbe in corso una trattativa per cedere una quota dell'edificio Kering sulla Fifth Avenue di New York: lo ha affermato Routers, che a sua volta avrebbe avuto l'informazione da due persone coinvolte nella trattativa. In corso trattativa per cedere una quota dell'edificio Kering sulla Fifth Avenue. Per ora sia Kering che Ardian rifiutano qualsiasi commento, ma ciò che sappiamo è che questi colloqui rientrano in una strategia del gruppo per ridurre i costi. In questo caso è importante vendere partecipazioni in immobili di pregio per alleggerire il pesante debito, anche a causa del calo della domanda dei consumatori.

