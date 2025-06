Kelly Juve la permanenza del difensore in bianconero non è così certa! La società non è convinta e avrebbe maturato quest’idea Lo scenario

Lloyd Kelly, recente acquisto della Juventus, si trova ora nel mirino di un futuro incerto. La società bianconera, infatti, sembra non essere ancora convinta della sua permanenza e potrebbe decidere di non confermarlo nella prossima stagione. La decisione finale si prospetta come un punto di svolta importante per il difensore inglese e per il piano di mercato dei bianconeri. La permanenza di Kelly è dunque tutta da scrivere, e il suo destino potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Kelly Juve, il giocatore inglese rischia di non essere confermato dalla dirigenza bianconera in vista della prossima stagione. Lloyd Kelly è diventato da poco un giocatore di proprietà della Juve. Tuttavia, la sua avventura nella Torino bianconera rischia di concludersi a stretto giro di posta. L’indiscrezione su una possibile uscita del difensore inglese è stata resa nota da Giovanni Albanese sul proprio profilo X. PAROLE – « La Juventus è pronta a rimettere Kelly sul calciomercato: non ha convinto, dunque si prenderanno in considerazione le ipotesi d’uscita. ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Juve, la permanenza del difensore in bianconero non è così certa! La società non è convinta e avrebbe maturato quest’idea. Lo scenario

