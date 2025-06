Keita nuovo obiettivo dell’Inter! Una diga a centrocampo per Chivu

L'Inter guarda al mercato con ambizione: Mandela Keita, giovane talento belga, potrebbe diventare il nuovo volto del centrocampo nerazzurro. Con caratteristiche che uniscono tecnica e fisicità , il suo arrivo promette di rafforzare la mediana e di portare nuova dinamicità alla squadra. È il profilo giusto per colmare le esigenze di chi sogna di riconquistare i vertici del campionato italiano. La sua eventuale firma potrebbe segnare una svolta decisiva per i nerazzurri.

Mandela Keita è sul taccuino dell’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Il suo profilo viene reputato ideale per aggiungere determinate caratteristiche al reparto mediano. LA NOTIZIA – Mandela Keita rappresenta uno dei calciatori monitorati dall’Inter nell’ottica di aggiungere qualità tecniche e fisiche al proprio centrocampo. Il centrocampista belga, che ha svolto un ruolo attivo nella campagna verso la salvezza del Parma di Cristian Chivu, è infatti dotato di caratteristiche di cui al momento difetta la compagine nerazzurra. La sua natura di mediano dotato di muscoli, resistenza e significativa forza fisica lo rende un profilo appetibile a una squadra, come quella meneghina, che vuole attuare una mini-rivoluzione anche a centrocampo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Keita nuovo obiettivo dell’Inter! Una diga a centrocampo per Chivu

