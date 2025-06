Keita Inter è lui l’altro nome di Chivu | si apre l’asse con il Parma la situazione

L’Inter si muove con decisione sul mercato, puntando con convinzione a Keita Inter e Chivu, il nuovo stratega nerazzurro. Il nome di Chivu, ex difensore di rilievo, si fa sempre più forte come possibile colpo estivo, mentre l’obiettivo principale sembra essere il centrocampista del Parma. La situazione si svela ora più chiara: i nerazzurri sono pronti a fare le mosse decisive per rinforzare la rosa e conquistare nuovi traguardi.

Keita Inter, le ultime sull'obiettivo di calciomercato dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Parma. Tutti i dettagli. Mentre il mercato estivo si prepara a entrare nel vivo, l'Inter continua a navigare tra allettanti opportunità e possibili nuovi innesti. In questo contesto, il nuovo allenatore Cristian Chivu, sembra avere in mente un obiettivo specifico. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo Leoni, l'allenatore romeno vorrebbe portare con sé un suo fidato giocatore dal Parma, un nome che potrebbe rinforzare la rosa nerazzurra. Di seguito, l'analisi del Corriere dello Sport.

Mandela Keita è il nuovo nome per il centrocampo dell'Inter: il calciatore del Parma è un mediano che fa "muscoli e filtro" a centrocampo, il belga è stato un titolarissimo nel Parma di Chivu. @CorSport Partecipa alla discussione

Mandela #Keita è il nuovo nome per il centrocampo dell'#Inter. Mediano puro da "muscoli e filtro", il belga è stato un titolare inamovibile nel #Parma di Cristian #Chivu. @CorSport Partecipa alla discussione

