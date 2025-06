Kazakistan-Macedonia del Nord streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali

Oggi alle 16, l'Astana Arena di Nur-Sultan ospita il match tra Kazakistan e Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni mondiali 2026. Un confronto che promette emozioni e sorprese, con le due squadre attualmente a punteggio ravvicinato in classifica. Se vuoi seguire questa sfida imperdibile in streaming gratuito o in diretta TV in chiaro, ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un minuto.

Oggi pomeriggio alle ore 16 all”Astana Arena – Nur-Sultan” si disputerĂ il math Kazakistan-Macedonia del Nord, valevole per le Qualificazioni Mondiali 2026 (gruppo J), che vede in classifica i padroni di casa con 3 punti (in due partite), mentre gli ospiti hanno 5 punti (in tre gare). L’incontro di ritorno sarĂ in programma il prossimo . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Austria-Romania, streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

