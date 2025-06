KO spiegazione del finale | come fa Bastien a salvare Léo?

Il finale di "K.O." è un vero e proprio crescendo di tensione e coraggio. Bastien, sfruttando la sua esperienza da ex lottatore UFC e il supporto di Kenza, affronta con determinazione e astuzia gli inseguitori, superando ostacoli apparentemente insormontabili. Con un mix di forza fisica e ingegno, riesce a raggiungere e mettere in salvo Léo, dimostrando che la volontà e il cuore possono vincere anche nelle situazioni più disperate.

