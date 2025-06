Juventus Tudor e Comolli | vertice di mercato

In un momento cruciale per il futuro della Juventus, Igor Tudor e Damien Comolli si sono incontrati per tracciare la strategia di mercato più ambiziosa. L'allenatore croato, deciso a consolidare la squadra dopo il quarto posto in Serie A, ha espresso chiare richieste di rinforzi mirati e uno staff tecnico di livello superiore. È l'inizio di una nuova era per i bianconeri, dove ogni scelta sarà determinante per risalire ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Vertice di mercato tra allenatore e dirigente Igor Tudor ha incontrato Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, per definire il futuro del club. L’allenatore croato, confermato dopo il quarto posto in Serie A, chiede rinforzi mirati per competere ai massimi livelli. Tudor vuole uno staff tecnico robusto e almeno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor e Comolli: vertice di mercato

In questa notizia si parla di: Comolli Tudor Vertice Mercato

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

MEZZOGIORNO #MERCATO GIOVANNI #LEONI NEI RADAR #JUVE, JONATHAN #DAVID ADESSO O MAI PIÙ, VERTICE #COMOLLI-#TUDOR… #ULTIMISSIME #JUVE #MOMBLANO #GJUST #BACCI ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE htt Partecipa alla discussione

Pagina 0 | Tudor, nuovo vertice con Comolli: le richieste per far tornare grande la Juve - Essere un leader è esattamente questo: portare tutti dalla propria parte, diventare il traino e non finire per essere quello da trainare. Leggi su tuttosport.com

Tudor, nuovo vertice con Comolli: le richieste per far tornare grande la Juve - Essere un leader è esattamente questo: portare tutti dalla propria parte, diventare il traino e non finire per essere quello da trainare. Leggi su tuttosport.com

Juventus, Comolli alla Continassa: vertice con Tudor e mercato Mondiale. Da Kolo Muani a David: tutti i nomi - Il neo dg della Juventus fa scalo alla Continassa con Chiellini: si decide sul futuro di Tudor e sul mercato. Leggi su sport.virgilio.it