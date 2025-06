Juventus | rivoluzione di mercato con Comolli cessioni e nuovi obiettivi

In un’estate di grandi cambiamenti, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Damien Comolli. La rivoluzione di mercato è già in atto, con cessioni strategiche e obiettivi ambiziosi per rafforzare il progetto bianconero. La chiave del successo? Semplificare il roster, ottimizzare le risorse e puntare su profili funzionali alla rinascita della squadra. È il momento di agire: la Juventus guarda avanti, determinata a riconquistare i vertici del calcio italiano e internazionale.

Cristiano Giuntoli non è più il direttore generale della Juventus, sostituito da Damien Comolli. Ma la logica di azione sul mercato non può cambiare. La Signora deve prima far partire i giocatori non più funzionali al progetto, o quelli più remunerativi, e successivamente guardare agli arrivi. Questo impone il bilancio, tenendo conto che l’attivo di 17 milioni dell’ultima semestrale deriva proprio da questo nuovo corso contabile. In un’estate che imporrà l’ennesima rivoluzione a livello di rosa, partiranno pezzi grossi. Dusan Vlahovic, per esempio, che piace tanto al Fenerbahce di Mourinho: i turchi potrebbero pagarlo trenta milioni e assicurargliene dieci a stagione netti con un biennale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus: rivoluzione di mercato con Comolli, cessioni e nuovi obiettivi

In questa notizia si parla di: Juventus Rivoluzione Mercato Comolli

Francesco Calvo saluta la Juventus: sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi - Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso.

La Juventus si appresta alla rivoluzione. Con #Conte o senza Conte. Si partirà dalla dirigenza, dove dovrebbe arrivare Damien Comolli, che ieri si è dimesso dalla carica di presidente del Tolosa, e si proverà a prendere Frederic Massara come nuovo Ds. S Partecipa alla discussione

Godrei quanto quanto l'addio di Giuntoli. Se poi con gli stessi soldi riscattasse Chico, Comolli dimostrerebbe di capirne già più di quanto ne capiva quell'altro. Partecipa alla discussione

Juventus: rivoluzione di mercato con Comolli, cessioni e nuovi obiettivi - La Juventus cambia strategia di mercato con Comolli: cessioni importanti e nuovi obiettivi come Tonali e Donnarumma. Leggi su msn.com

“Distruggono di nuovo la Juventus”: la rivoluzione scatena la polemica - Caos nel club bianconero, gli stravolgimenti dirigenziali lasciano perplessi: il commento che fa scattare l'allarme ... Leggi su calciomercato.it

La Juve frena sul mercato, ma l'algoritmo di Comolli potrebbe cambiare tutto. E sull'affare Leoni si inserisce l'Inter - Mentre i grandi club europei affilano le armi in vista del Mondiale per Club, la Juventus sembra muoversi con una prudenza che sfiora l’inerzia. Leggi su informazione.it