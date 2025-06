Juventus Kostic ora o mai più

Juventus, Kostic: ora o mai più. Dopo un prestito al Fenerbahçe, Filip Kostic torna a Torino determinato a lasciare il segno sotto la guida di Igor Tudor. Atteso alla Continassa per un allenamento fondamentale in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, il serbo sa che questa potrebbe essere la sua grande occasione. La sua reintegrazione sarà decisiva: ora o mai più, il suo futuro bianconero è in bilico e tutto dipende da lui.

