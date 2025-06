Juventus Kolo Muani e un futuro in bilico

Randal Kolo Muani sta brillando sotto i riflettori della Juventus, tra i sacrifici del presente e le incognite sul suo futuro. L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, ha già lasciato il segno con 8 gol e un assist, diventando una pedina fondamentale per i bianconeri. La domanda ora è: la sua avventura torinese continuerà o sarà solo un capitolo temporaneo?

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Nella corrida dell’Olimpico la #Juve si porta avanti con Kolo Muani, ma resta in 10 (rosso a Kalulu) e la #Lazio agguanta l’1-1 con Vecino in pieno recupero. Sofferenza Champions: il pari lascia tutto in bilico. Partecipa alla discussione

#KoloMuani-#Juventus, la permanenza del francese è sempre più in bilico ? Accordo complicato con il #PSG. L’indiscrezione Partecipa alla discussione

Juventus, Kolo Muani: "Andrò al Mondiale per Club, spero di restare" - Al termine della finale per il terzo posto di Nations League tra Germania e Francia, Kolo Muani ha confermato che giocherà il Mondiale per Club con la Juventus. Leggi su sport.sky.it

Kolo Muani: “Andrò al Mondiale per Club con la Juventus” - Nella formazione titolare schierata da Deschamps, tra gli altri, c’era anche Kolo Muani, attaccante che ha trascorso la seconda parte di stagione alla Juventus. Leggi su gianlucadimarzio.com

Kolo Muani conferma: "Vado al Mondiale per Club con la Juventus, sono felice lì e spero di restare". C'è il via libera del PSG - Germain ha dato il via libera e quindi Randal Kolo Muani potrà giocare il Mondiale per Club con la Juventus. Leggi su eurosport.it