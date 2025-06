Juventus il Real lo scarica | occasione a centrocampo

La Juventus cerca di rafforzare il centrocampo e potrebbe trovare un'alleato inatteso nel Real Madrid, che ha deciso di svincolare un talentuoso centrocampista. Un'opportunità da non perdere per i bianconeri, soprattutto in un momento di grande incertezza e interrogativi sul futuro. La trattativa si fa interessante, ma sono ancora molti i dettagli da chiarire. In un contesto così turbolento, ogni mossa potrebbe essere quella decisiva per cambiare le sorti della stagione.

Non si placa la ricerca di rinforzi da parte della Juventus che adesso può approfittare di una ghiotta occasione che arriva direttamente dal Real Madrid. I galacticos hanno scaricato il centrocampista che ora può firmare con i bianconeri. In casa Juve c'è tanta, troppa incertezza. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e che non tornano. Sicuramente nelle valutazioni dei tifosi, ma anche in quelle dei dirigenti. Come confermato dal fatto che ancora non si è andata a delineare in maniera netta e chiara la scelta dell'allenatore. Si sa per certo che Igor Tudor guiderĂ  il club ai Mondiali per Club e che Comolli ha preso il posto di Giuntoli, ma per il resto ci sono tantissime nuvole che non lasciano dormire sonni tranquilli, come si suole dire in questi casi.