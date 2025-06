Juventus il Portogallo di Conceição trionfa in Nations League

In un crescendo di emozioni e colpi di scena, il Portogallo di Conceição ha scritto una pagina memorabile nella storia della Nations League 2025, battendo la Spagna in una finale mozzafiato decisa ai rigori. La vittoria sottolinea ancora una volta il talento e il cuore di una squadra che si affida a stelle emergenti come Francisco Conceição, protagonista indiscusso di questa cavalcata trionfale verso il massimo riconoscimento internazionale.

Vittoria in una finale epica Il Portogallo ha conquistato la Nations League 2025, superando la Spagna in una finale thrilling decisa ai calci di rigore. Francisco Conceição è stato cruciale nel percorso che ha portato alla vittoria della competizione. Decisivo il suo contributo in semifinale contro la Germania, con un

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

